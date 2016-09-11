Оккупанты угрожают крымчанам увольнениями за бойкот выборов в Госдуму - правозащитники

Представители оккупационной власти Крыма заставляют людей пойти на выборы в Госдуму под предлогом увольнений и снижения заработной платы.

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"К нам было несколько обращений по поводу того, что де-факто "крымская власть" использует так называемый админресурс, чтобы заставить людей пойти на эти выборы. Например, под угрозой увольнения или снижения зарплаты. Сейчас мы собираем эту информацию, и если будет несколько фактов подтвержденных, то мы напишем об этом более детально", - добавила она.

"Если с точки зрения международно-правовой, то эти выборы незаконны, их не можно считать легитимными", - пояснила она.

В то же время, по ее мнению, Россия вряд ли прислушается к мнению Украины о невозможности проведения выборов на оккупированных территориях.

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"Россия в который раз пытается легализовать свое присутствие в Крыму", - отметила она.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину проинформировать руководство Российской Федерации о невозможности проведения выборов в Государственную думу на украинской территории.

В России говорили, что в разговоре с тогда еще послом России Михаилом Зурабовым Порошенко лично давал гарантии безопасности проведения выборов.

Как сообщалось, в день выборов в РФ, 18 сентября, в Украине должны были быть образованы избирательные участки в посольстве России в Киеве и Генеральных консульствах России в Одессе, Львове и Харькове.

Позже МИД сообщил, что проведение выборов депутатов Государственной думы России в помещениях российских диппредставительств на территории Украины возможно исключительно после отказа российской стороны от проведения выборов на оккупированных территориях.