"Посол на европейской арене": премьер Польши рассказала о роли суверенной Украины в Европе

Об заявила премьер-министр Польши Беата Шидло во время Международного экономического форума в Крынице-Здруй, сообщает в Twitter ее канцелярия.

"Мы хотим быть послом Украины на арене ЕС. Свободная, демократическая и суверенная Украина - это гарантия безопасности. Украина в ЕС - это цель, которая мы хотим, чтобы была достигнута", - заявила она.

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Напомним, ранее премьер-министр Польши Беата Шидло обсуждала ситуацию по поводу восточной границы Польши с представителями министерства национальной обороны, министерства иностранных дел, министерства внутренних дел и администрации, а также спецслужб. В частности, поднималась тема последних событий в Крыму, в которых Россия обвиняет Украину.