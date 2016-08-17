Глава МИД Польши проведет консультации по Украине с европейскими коллегами

Об этом сообщает «Польское радио». Спикер польского МИД Рафал Собчак сообщил, что одной из главных тем будет ситуация в Украине. По его словам, эта тема является особенно важной в рамках Вышеградской четверки. Переговоры будут касаться также вопросов безопасности в регионе центрально-восточной Европы.

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16 августа премьер-министр Польши Беата Шидло обсуждала ситуацию по поводу восточной границы Польши с представителями министерства национальной обороны, министерства иностранных дел, министерства внутренних дел и администрации, а также спецслужб. В частности, поднималась тема последних событий в Крыму, в которых Россия обвиняет Украину.

«Власть Польши неизменно поддерживает политическое урегулирование российско-украинского конфликта на основе реализации сторонами минских соглашений. Эскалация напряженности не служит достижению взаимопонимания, которое является необходимым, чтобы стабилизировать ситуацию», – заявил спикер польского правительства Павел Бохенек.