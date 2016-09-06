МИД принял копии верительных грамот от нового посла Норвегии

Как сообщает пресс-служба МИД, отметив высокий уровень украинско-норвежского взаимодействия, стороны констатировали, что главным событием в сфере политического диалога должен стать официальный визит в Норвегию президента Петра Порошенко – первый в истории двусторонних отношений визит главы украинского государства.

Отмечен интерес сторон к усилению сотрудничества с целью надлежащей подготовки к этому визиту.

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Хорпестад отметил неизменность позиции Норвегии относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и непризнания незаконной аннексии Крыма Россией.

По его словам, агрессивные действия российской стороны по отношению к Украине является совершенно неприемлемым нарушением международного права, которое ничем не может быть оправдано.

Отдельно им была подчеркнута готовность Норвегии и в дальнейшем оказывать помощь Украине в реализации системных реформ, в частности в сферах судопроизводства, государственного управления и энергетики.