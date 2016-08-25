Норвегия строит стену на границе с Россией

Стена будет построена на пограничном контрольно-пропускном пункте Стурскуг. Эта стена будет защищать северную границу Шенгенской зоны от наплыва беженцев, пишет Польское Радио.

Учитывая замыкание миграционного коридора, который пролегает через Балканы, беженцы все охотнее использовали маршрут через Россию и ее границы с ЕС.

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В прошлом году арктический пограничный переход в Стурскуга преодолели пять с половиной тысяч беженцев, прибывших преимущественно из Сирии.

Барьер построят на месте предыдущего ограждения, которое было выполнено из дерева и служило для контроля численности стад оленей во время их миграции.

Вице-министр юстиции Норвегии Ове Ванебо заверил, что решение о строительстве стены является полностью обоснованным. Эту инициативу, тем не менее, раскритиковали норвежская оппозиция, а также организации, занимающиеся защитой прав человека.