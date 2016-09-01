В МИД РФ заверяют, что будут "всячески способствовать" достижению перемирия на Донбассе

Об этом идет речь в комментарии Департамента информации и печати МИД России, обнародованном на сайте ведомства.

Отмечается, что с целью закрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон в связи с началом нового учебного года, объявленного по инициативе Контактной группы (КГ) с 0 часов 31 августа - 1 сентября с.г. в режиме телеконференции состоялось внеочередное заседание КГ с участием представителей Украины, Луганска, Донецка и России, а также Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации.

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"Участники заседания констатировали установление режима полной тишины на всем протяжении линии соприкосновения сторон. В этой связи было высказано общее мнение о необходимости принятия дополнительных мер в целях придания перемирию устойчивого и долгосрочного характера, в том числе через выполнение сторонами всех ранее достигнутых договоренностей в сфере безопасности", - сказано в комментарии.

"Со своей стороны в ходе соответствующих контактов будем всячески способствовать достижению этой важной цели", - добавили в МИД России.

Как сообщал УНИАН, 26 августа представители Украины в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы призвали контролируемых Россией боевиков прекратить нарушать режим тишины с 1 сентября.

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31 августа пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент Петр Порошенко ожидает решения президента РФ Владимира Путина о поддержке инициативы Украины о прекращении огня на Донбассе с 1 сентября.

Сегодня вечером в пресс-центре штаба АТО сообщили, что российские оккупационные войска нарушают режим прекращения огня на Донбассе: с полуночи до 18.00 они 6 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.