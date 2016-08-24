Порошенко и Дуда призвали мир увеличить усилия для прекращения агрессии против Украины

20:58, 24 августа 2016
Политика
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Президенты Украины Петр Порошенко и Польши Анджей Дуда призвали международное сообщество увеличить усилия с целью прекращения агрессии против Украины.

/ Фото УНІАН

Обэтом говорится в совместной декларации президентов, принятой в Киеве 24 августа.

«Призываем международное сообщество увеличить усилия, в том числе путем политики санкций в отношении агрессора, с целью восстановления нарушенного международного правопорядка и прекращения агрессии против Украины», - сказано в документе.

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Также президенты подчеркнули ключевую роль трансатлантического единства для обеспечения безопасности и стабильности в Европе и мире и подтвердили поддержку политике «открытых дверей» НАТО и признали право и перспективу Украины получить в будущем полноправное членство в Североатлантическом альянсе в соответствии с волей украинского народа.

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