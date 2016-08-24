Дуда: Европейское сообщество должно расширять свои границы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместного выступления с президентом Украины Петром Порошенко перед украинским дипломатическим корпусом в Киеве.

"Польша всегда будет укреплять единство Запада и силу Североатлантического альянса. Мы были, есть и будем лояльной и ответственной страной, которая объединяет свободные народы. Именно поэтому Польша сегодня является той страной, которая последовательно напоминает, что Европейское сообщество должно расширять свои границы", - заявил Дуда.

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Президент Польши выразил убеждение, что изоляция приводит к разделению и является препятствием для построения мира и взаимопонимания между народами.

"Зато открытость для интеграции и сотрудничества укрепляет отношения. И именно поэтому Польша остается одним из наиболее активных спикеров политики открытых дверей как в рамках Евросоюза, так и на форумах НАТО", - сказал Дуда.