Глава КНР по случаю Дня независимости пожелал украинскому народу процветания и могущества

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу Украинского государства Петра Порошенко и украинский народ с праздником.

Глава КНР, в частности, подчеркнул, что Украина является традиционно дружественным партнером в сотрудничестве с Китаем и дружба народов двух стран уходит корнями в далекое прошлое. «Китай входит в число первых стран, которые признали независимость Украины и установили дипломатические отношения с ней. Китай уважает государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, уважает избранный Вашим народом путь развития в соответствии с особенностями своей страны», - говорится в поздравлении.

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По словам главы КНР, Украина является традиционно дружественным партнером в сотрудничестве с Китаем и дружба народов двух стран уходит корнями в далекое прошлое. «Китай входит в число первых стран, которые признали независимость Украины и установили дипломатические отношения с ней. Китай уважает государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, уважает избранный вашим народом путь развития в соответствии с особенностями своей страны», - отмечается в поздравлении.

Си Цзиньпин добавил, что в последние годы дружественные отношения сотрудничества между Китаем и Украиной сохраняют здоровое и устойчивое развитие, сотрудничество в различных сферах продвигается уверенными шагами. «Уделяю большое внимание развитию китайско-украинских отношений, готов совместно с Вами прилагать усилия к дальнейшему продвижению двусторонних отношений и достижению больших реальных результатов в сотрудничестве между Китаем и Украиной во всех направлениях на благо двух стран и их народов», - отметил он.

«Председатель КНР пожелал Украине и украинскому народу процветания, могущества и счастья, а президенту - здоровья и благополучия», - сообщили в пресс-службе.