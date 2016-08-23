Береза: За хамские заявления в отношении Гриневич мэр Чернигова Атрошенко должен отвечать как мужчина

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза.

"Мэр Чернигова Атрошенко должен извиниться за свое хамское заявление перед министром образования Лилией Гриневич. Или пусть не попадается на глаза настоящим мужчинам", - подчеркнул он.

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"Предложив повеситься или застрелиться женщине, это существо мужского пола перестает для меня существовать. Хочу напомнить, что Атрошенко – "тушка" с опытом. Перебегал из "Нашей Украины" в Партию регионов. Оттуда в БПП. Журналисты утверждают, что именно этот Атрошенко дарил Януковичу печально известный золотой батон. Человек с таким багажом политического приспособленчества, без совести и достоинства, советует кому-то повеситься? Да еще и женщине. Лилия Гриневич, пожалуй, самый авторитетный министр образования за все время, настоящий фанатик своего дела и большой патриот", - отмечает Береза.

Народный депутат считает, что Атрошенко должен немедленно извиниться перед Лилией Гриневич. Иначе, почувствует надлежащий мужской ответ.

"В Украине развелось очень много "смельчаков", которые в тылу оказываются "большими мачо". Позволяют себе откровенное хамство и пренебрежение к женщинам Украины, государственных символов. Таким проходимцам не лишнее напоминать, где они и кто они. Атрошенко жалуется на нехватку учебников. Докладываю. Государство и Минобразования выполнили перед Черниговом свое обязательство в полной мере: обеспечили половину суммы. Все остальное – это святая обязанность хамоватого и несостоятельного мэра, который вместо принимать соответствующее решение на уровне города, решил оскорбить женщину", - добавил народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

Юрий Береза – профессиональный военный. Окончил Днепропетровское высшее зенитно-ракетное командное училище противовоздушной обороны СССР, командовал подразделениями в Вооруженных Силах СССР и Украины. В апреле 2014 года вернулся из гражданского бизнеса, сформировал и возглавил добровольческий батальон (с 09.2014 – полк) полиции особого назначения "Днепр-1". Кавалер Ордена Богдана Хмельницкого III степени (09.2014). Народный депутат Украины VIII-го созыва от "Народного фронта" (№ 10 в списке). Председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. Полковник полиции. Член Военного совета "Народного фронта".