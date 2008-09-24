Криль подозревает, что Тимошенко закладывает мину

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что никакие политические кризисы не оправдывают отсутствие тепла в домах украинцев.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

“Правительство не готово к началу отопительного сезона. Ведь до сих пор не известна цена газа на 2009 год, а запасы угля на ТЭЦ почти вдвое меньше запланированных. Поэтому впервые за годы независимости Украина вынуждена импортировать электроэнергию из России”, - отметил И.КРИЛЬ.

По его словам, становится плохой традицией, когда политики, сосредоточившись на политических междоусобицах, откладывают решение важных для страны вопросов на послезавтра. “Возможно, они надеются, что таким образом подкладывают мину для своих преемников в правительстве? Но ценой этих баталий становится холодным жилье украинских семей”, - заявил И.КРИЛЬ.

Лидер “Единого Центра” подчеркивает, что правительство должно срочно решить проблемы, которые накопились в топливно-энергетическом комплексе Украины. “В первую очередь, правительству нужно завершить газовые переговоры, которые длятся с неизвестным для страны результатом уже несколько месяцев, и взять под жесткий контроль ситуацию с началом отопительного сезона. Именно это на данный момент должно быть главным приоритетом исполнительной власти в Украине. Никакие политические события не смогут оправдать отсутствие тепла в домах людей”, - подытожил И.КРИЛЬ.