Если факт пыток представителей НАБУ подтвердится, работники ГПУ должны сесть за решетку - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат сказал на митинге общественных активистов в связи с конфликтом между сотрудниками Генпрокуратуры и НАБУ, который проходит возле здания ГПУ.

Читайте такжеНАБУ прокомментировало видео столкновения своего спецназа с сотрудниками ГПУ и хмельницкой полиции в Киеве

"Наша позиция является очень простой. Антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура должны наперегонки расследовать действия Суса (начальника управления по расследованию уголовных дел в сфере экономики Дмитрия Суса - УНИАН) и всех, кто принимал участие в той позорной акции. По моим данным, в ту комнату заходил даже заместитель генерального прокурора Столярчук. Если вся эта информация о пытках подтвердится, они должны быть не просто изгнаны из Генеральной прокуратуры, они должны сесть в тюрьму за злоупотребление властью", - заявил Соболев.

Депутат сказал, что "принятыми нами законами предоставлено каждому прокурору очень хорошее право: он должен поднять после любого уголовного приговора вопрос перед судом: а откуда Audi? а откуда земля на берегу реки? а откуда огромные дома, записанные, как правило, на ближайших родственников?".

"Если прокурор и другой осужденный не может объяснить происхождения этого, это имущество должно быть конфисковано в пользу государства. Так говорит закон", - подчеркнул Соболев.

Как сообщал УНИАН, возле здания Генпрокуратуры проходит акция общественных активистов в связи с конфликтом между сотрудниками ГПУ и НАБУ, который произошел 12 августа. Участники митинга требуют уволить Дмитрия Суса от должности начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики, а также его коллег по управлению.

Напомним, в Киеве 12 августа произошел конфликт между сотрудниками Генпрокуратуры и НАБУ. Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что следователями Генпрокуратуры обнаружено стационарный пост наблюдения по адресу: ул. Симона Петлюры, 7/9, который осуществлял съем информации о действиях работников прокуратуры.

Сотрудники ГПУ пытались проникнуть в эту конспиративную квартиру, после чего прибыл спецназ НАБУ. В то же время сотрудники ГПУ задержали двух технических работников НАБУ, которые осуществляли негласные следственные действия, и доставили в здание Генпрокуратуры, где продержали 11 часов.