НАБУ показало видео допроса своих сотрудников, которых похитила Генпрокуратура

Как сообщает пресс-служба ведомства, по словам сотрудников НАБУ, сотрудники ГПУ практически сразу узнали, что задержали сотрудников НАБУ, однако обращались с ними, как с преступниками.

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Один из сотрудников на видео заявил, что на допросе к нему применили физическую силу. "Он меня сильно стукнул в область челюсти и шеи ладонью. В ушах аж зазвенело", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что 12 августа, во время проведения негласных следственных действий сотрудники ГПУ незаконно похитили и доставили двух технических работников НАБУ в помещение ГПУ, где в течение 11 часов их допрашивали.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производствоотносительно работников Генеральной прокуратуры, которые похитили и удерживали работников НАБУ.