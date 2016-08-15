НАБУ показало видео допроса своих сотрудников, которых похитила Генпрокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало видео показаний своих сотрудников, которых по утверждению бюро 12 августа похитили и допрашивали сотрудники Генеральной прокуратуры.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по словам сотрудников НАБУ, сотрудники ГПУ практически сразу узнали, что задержали сотрудников НАБУ, однако обращались с ними, как с преступниками.
Читайте такжеНАБУ открыло уголовные дела из-за похищения своих сотрудников Генпрокуратурой - Сытник
Один из сотрудников на видео заявил, что на допросе к нему применили физическую силу. "Он меня сильно стукнул в область челюсти и шеи ладонью. В ушах аж зазвенело", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что 12 августа, во время проведения негласных следственных действий сотрудники ГПУ незаконно похитили и доставили двух технических работников НАБУ в помещение ГПУ, где в течение 11 часов их допрашивали.
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производствоотносительно работников Генеральной прокуратуры, которые похитили и удерживали работников НАБУ.