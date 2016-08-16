Audi Q7, на котором ездит прокурор Сус, в прошлом году "купила" 85-летняя женщина из Хмельницкого

Это выяснили журналисты Bihus.info. По информации журналистов, машина, которая записана на Марию Юрчик, куплена летом 2015 года и стоит на вторичном рынке $35-40 тыс. (875 тыс. - 1 млн грн.). Между тем, сам Дмитрий Сус задекларировал 350 тыс. грн. В 2013 году Сус заработал в органах прокуратуры только 114 тыс. грн.

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То, что машиной владеет Мария Юрчик 1930 года рождения, свидетельствует ответ из реестра владельцев автотранспортных средств МВД.

Мария Ивановна Юрчик является родственницей (вероятно, бабкой) Дмитрия Суса, который входит в департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики. Один из адресов регистрации Марии Юрчик – это квартира в городе Хмельницкий по ул. Завадского, 5. Эту квартиру указывали как место проживания отец Дмитрия Суса 57-летний Николай Сус, а также 53-летняя Людмила Николаевна Сус (вероятно, мать Дмитрия Суса). Квартира принадлежит ей.

Департамент, в котором работает Дмитрий Сус, назвают «департамент Кононенко-Грановского», по фамилиям депутатов от БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

12 августа представители этого департамента незаконно задержали и в течение 11 часов без составления протоколов задержания удерживали в нем двух сотрудников оперативно-технического подразделения Национального антикоррупционного бюро. Сотрудники НАБУ на конспиративной квартире рядом с указанным департаментом ГПУ осуществляли наблюдение за прокурорами в рамках нескольких уголовных производств.

Задержанные сотрудники НАБУ сообщили об избиении, угрозах и психологическом давлени. По их словам, в этом участвовал лично Дмитрий Сус. Вернул их ночью к зданию Национального антикоррупционного бюро также лично Дмитрий Сус.

Напомним, ранее представители прокуратуры передали "Украинской правде" фотографии записки, изъятой у сотрудников оперативно-технического управления НАБУ, на которой была указана фамилия Дмитрия Суса и номер Audi Q7. Информация о том, что Дмитрий Сус пользуется этим авто, также ранее появлялась в интернет-СМИ.