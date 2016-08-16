В разрез риторике Трампа: сенатор США заявил о единстве представителей Конгресса в вопросе аннексии Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сенатор США от Демократической партии Кристофер Кунс, который находится Украину во главе делегации американских конгрессменов, заявил сегодня журналистам в Киеве.

Сенатор напомнил, что политика США базируется на непризнании аннексии Крыма Россией. По его мнению, в Конгрессе США наблюдается прочный консенсус среди демократов и республиканцев, чтобы "сопротивляться любым попыткам неправомерного признания аннексии Крыма Россией".

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"По моему мнению, господин Трамп участвует в необоснованной и непродуманной предвыборной риторике, которая не отражает позицию широкого двухпартийного большинства в Конгрессе. И он должен будет сотрудничать с нами, если его изберут президентом, для того, чтобы принимать такие важные шаги, которые бы отходили от устойчивой американской политики", - подчеркнул Кунс.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявлял, что жителям оккупированного Крыма Россия больше нравится. Также он заявлял, что готов в случае избрания президентом США рассмотреть признание Крыма российской территорией.

По мнению Трампа, силовое возвращение в состав Украины оккупированного Россией Крыма приведет к Третьей мировой войне.