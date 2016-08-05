Чалый: заявления Трампа по Крыму содержат призывы к нарушению международного права

Об этом в блоге для американского издания The Hill написал посол Украины в США Валерий Чалый, передает ТСН.

Дипломат отметил, что высказывания Трампа "вызвали серьезную обеспокоенность не только в Киеве, но и за пределами Украины". По его словам, комментарии кандидата в президенты противоречат Платформе Республиканской партии, которую он представляет.

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"С момента начала российской агрессии обе ведущие политические силы Америки поддерживают санкции США против России и сохранения этих санкций до восстановления территориальной целостности Украины. В то же время, обе партии придерживаются четкого консенсуса относительно поддержки усилий по укреплению обороноспособности Украины и шагов, которые направлены на то, чтобы Украина стала достаточно прочной для сдерживания российской агрессии", - написал Чалый.

Украинский посол считает, что слова Дональда Трампа содержат призыв к примирению агрессора и нарушения международного права.

"Даже если высказывания Трампа является лишь спекуляциями и не отражают будущую внешнюю политику, они содержат призыв к примирению агрессора и поддержки нарушение территориальной целостности суверенного государства и международного права. В глазах мира такие комментарии несопоставимы с имиджем страны, которая воспринимается партнерами как твердый защитник демократии и международного порядка", - отметил Валерий Чалый.

Как сообщал УНИАН, ранее кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что готов рассмотреть признание оккупированного Крыма российской территорией. Также он заявлял, что жителям оккупированного Крыма Россия больше нравится.