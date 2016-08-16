Климкин заверил конгрессменов США, что правительство настроено исправить недостатки е-декларирования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сенатор США от Демократической партии Кристофер Кунс, который находится в Украине во главе делегации американских конгрессменов, заявил сегодня журналистам в Киеве.

Как отметил сенатор, сегодня состоялась встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, во время которой выражалась обеспокоенность по поводу запуска системы электронного декларирования.

"Мы получили заверения со стороны министра иностранных дел, что правительство до конца месяца настроено безотлагательно принять меры для решения некоторых проблем и разногласий относительно этой системы электронного декларирования, чтобы убедиться, что система полностью соответствует прочной правовой основе для подотчетности избранных должностных лиц в Украине", - заявил Кунс.

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Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система начала работать без предусмотренной законом сертификации. Сертификацию системе должен был выдать Госспецсвязь. Однако в этой службе заявляют о проблемах с программным обеспечением для системы электронного декларирования.

В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации.