В ПРООН не видят оснований для запуска системы е-декларирования без сертификации

В Программе развития ООН в Украине заявили, что у Госспецсвязи не было оснований отказывать в аттестации системы электронного декларирования для чиновников, поскольку программное обеспечение было принято национальными партнерами организации фактически дважды. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Также в ПРООН отметили, что оснований для неполного запуска системы электронного декларирования - без сертификата комплексной системы защиты информации (КСЗИ) от Госспецсвязи – не было. Ведь получение сертификата КСЗИ было последним процедурным вопросом для запуска системы е-декларирования, отметили в ПРООН. Организация была привлечена к разработке программного обеспечения для Единого государственного реестра деклараций госслужащих.

Как отметила в комментарии изданию руководитель сектора демократического управления ПРООН Юлия Щербинина, программное обеспечение, представленное на аттестацию, было принято национальными партнерами организации фактически дважды.

10 мая так называемая группа контроля качества, которая была создана для того, чтобы следить за выполнением контракта ООО "Миранда", приняла программное обеспечение. А 26 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) провело второй этап проверки и испытания. Агентство подписало протокол, который свидетельствует о том, что программное обеспечение готово и разработано согласно техническому заданию.

Это подтверждают соответствующие протоколы ПРООН, поэтому оснований для отказа в сертификации не было, отметила Юлия Щербинина. Функциональность системы е-декларирования подтверждена рядом тестов и испытаний, в том числе с участием должностных лиц НАЗК и Госспецсвязи, отмечают в ПРООН.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

Сертификацию системе должна была выдать Госспецсвязь. Однако в этой службе заявляют о проблемах с программным обеспечением. В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.