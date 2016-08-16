В ходе расследовании дела прокурора сил АТО Кулика устанавливаются новые факты - САП
Первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявляет, что в ходе расследования дела военного прокурора сил АТО Константина Кулика устанавливаются новые факты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом рассмотрения Апелляционным судом Киева жалобы Кулика на арест его имущества.
"Надеемся, что мы сможем аргументировать нашу позицию, и суд прислушивается к ней, относительно того, что арест на имущество наложен обоснованно, законно, и оснований для того, чтобы его снимать, нет", - сказал Грищук.
"Наша позиция была такова, что его следует отстранить (от должности). И мы это аргументировали и подавали материалы, и суд первой инстанции удовлетворил. Апелляционный Суд отменил. Это решение не обжалуется, мы его принимаем и выполняем. Я считаю, что лучше было бы, если бы он был отстранен от должности. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются новые факты, новые моменты, и мы идем к логическому завершению", - сказал Грищук.
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При этом он не сообщил подробно о новых фактах, ссылаясь на тайну следствия.
"У нас есть также другие факты, потому что допрашиваются свидетели, другие свидетели устанавливаются", - добавил Грищук. Допросы свидетелей проходят как в Киеве, так и Харькове, сказал он.
Как сообщал УНИАН, Соломенский райсуд 1 июля наложил арест на имущество Кулика, в частности, на 2 автомобиля, три квартиры, 2 паркоместа, 1 нежилое помещение (терраса) и земельный участок на время расследования дела САП.
Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование, а Специализированная антикоррупционная прокуратура - процессуальное руководство в уголовном производстве по факту приобретения Куликом в собственность активов в значительном размере, законность приобретения которых не подтверждена доказательствами, за ч. 2 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование установило, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд ценных объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход. Право собственности в подавляющем большинстве оформлено на близких людей.