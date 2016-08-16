В ходе расследовании дела прокурора сил АТО Кулика устанавливаются новые факты - САП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом рассмотрения Апелляционным судом Киева жалобы Кулика на арест его имущества.

"Надеемся, что мы сможем аргументировать нашу позицию, и суд прислушивается к ней, относительно того, что арест на имущество наложен обоснованно, законно, и оснований для того, чтобы его снимать, нет", - сказал Грищук.

"Наша позиция была такова, что его следует отстранить (от должности). И мы это аргументировали и подавали материалы, и суд первой инстанции удовлетворил. Апелляционный Суд отменил. Это решение не обжалуется, мы его принимаем и выполняем. Я считаю, что лучше было бы, если бы он был отстранен от должности. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются новые факты, новые моменты, и мы идем к логическому завершению", - сказал Грищук.

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При этом он не сообщил подробно о новых фактах, ссылаясь на тайну следствия.

"У нас есть также другие факты, потому что допрашиваются свидетели, другие свидетели устанавливаются", - добавил Грищук. Допросы свидетелей проходят как в Киеве, так и Харькове, сказал он.

Как сообщал УНИАН, Соломенский райсуд 1 июля наложил арест на имущество Кулика, в частности, на 2 автомобиля, три квартиры, 2 паркоместа, 1 нежилое помещение (терраса) и земельный участок на время расследования дела САП.

Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование, а Специализированная антикоррупционная прокуратура - процессуальное руководство в уголовном производстве по факту приобретения Куликом в собственность активов в значительном размере, законность приобретения которых не подтверждена доказательствами, за ч. 2 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование установило, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд ценных объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход. Право собственности в подавляющем большинстве оформлено на близких людей.