Военного прокурора Кулика привлекли к расследованию дела Курченко - НАБУ

Об этом сообщил руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник. “После того как стало известно, что будет подозрение (Кулику - УНИАН)... принимается решение, что необходимо включить его в резонансное дело (Курченко - УНИАН), и это подводится под то, что наше производство связано с этим делом. Нет, подозрение было составлено до этого”, - сказал директор НАБУ.

Читайте такжеВ НАБУ говорят, что вызвали Кулика для ознакомления с материалами допроса

На уточняющий вопрос, кто именно включил Кулика в “дело Курченко”, Сытник ответил: “Руководство Генпрокуратуры”.

При этом он не уточнил фамилии человека, который это сделал, но отметил, что соответствующие данные “находятся в материалах дела”.

На вопрос, заинтересован ли в объективном расследовании дела Кулика главный военный прокурор Анатолий Матиос, глава НАБУ ответил: "С такими заявлениями, видимо, нет".

Как сообщал УНИАН, НАБУ подозревает Кулика в незаконном обогащении. 1 июля Соломенский районный суд Киева арестовал на время досудебного расследования два автомобиля, три квартиры, земельный участок, два паркоместа, одно нежилое помещение и ряд банковских счетов, которыми владеет Кулик.

4 июля Соломенский райсуд по ходатайству НАБУ отстранил Кулика от исполнения служебных обязанностей на 2 месяца. В тот же день суд избрал для Кулика меру пресечения в виде личного обязательства.

В то же время 13 июля Апелляционный суд Киева восстановил Кулика в должности прокурора сил АТО.

В свою очередь Кулик называет предъявленные ему обвинения безосновательными. Также Кулик заявляет, что согласно приказу генпрокурора он является процессуальным руководителем по делу в отношении соратников бизнесмена Курченко, и в случае его отстранения от должности дело не будет расследоваться.