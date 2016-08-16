Антикоррупционный комитет ВР соберется на экстренное заседание: будут обсуждать проблемы с е-декларированием

Об этом сообщает «Самопомич» со ссылкой на председателя этого парламентского комитета Егора Соболева (фракция «Самопомич»).

Отмечается, что на заседание приглашены представители всех задействованных в процессе структур: руководство Национального агентства по предотвращению коррупции, Госспецсвязи, «Украинских специальных систем» и компании-разработчика.

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При этом Соболев призывает коллег не подавать декларации, пока проблема не устранена. Он подчеркнул, что до исправления ситуации также не будет подавать декларацию: «Как председатель комитета по противодействию коррупции, я воздерживаюсь от подачи собственной декларации в эти ближайшие дни, пока проблема не будет решена. Все данные я заполнил в электронном виде еще в марте, чтобы подать пример. Но подавать данные в систему, которая сделана так, чтобы мошенники могли избежать ответственности, – это потакать мошенникам».

Соболев выразил надежду, что в ближайшие дни «система е-деклараций таки будет сертифицирована». «Если этого не произойдет, вся энергия комитета по противодействию коррупции будет сконцентрирована на ответственности тех людей, которые привели к этому саботажу», - заявил он.

При этом Соболев отметил, что «насколько объясняют эксперты, на самом деле больших проблем в программном обеспечении нет. Поэтому, как только давление общества станет мощным – все сразу заработает. Мы ожидаем от них отчета, почему это произошло и исправления ситуации».

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В пресс-службе ВР сообщили, что 18 августа в 11.00 состоится совместное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи.

Предусмотрено рассмотрение вопроса о срыве полномасштабного запуска Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Заседание состоится при участии представителей общественной организации "Transparency International Украина", проекта «Прозрачность и добропорядочность публичного сектора», Программы развития ООН в Украине, общественной организации «Общественный люстрационный комитет».