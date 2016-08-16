Назарбаев заявил Путину о желании Украины найти компромисс по Донбассу
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил президенту РФ Владимиру Путину о желании президента Украины Петра Порошенко найти компромисс по Донбассу.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Назарбаев сказал сегодня на встрече с Путиным в Сочи.
Назарбаев заявил, что Путин занимается «очень плотно» Украиной и Нагорным Карабахом.
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"Недавно Порошенко мне звонил (и говорил), что принять статус Донбасса не позволяет (отсутствие) у него большинства в Раде. Надо решать по другим вопросам. То есть тоже, я думаю, он склонен находить компромиссы, но почему-то не находятся", - сказал Назарбаев.
При этом Назарбаев сказал, что в Европе неоднозначно относятся к санкциям, и есть разные позиции, хотя эти ограничения "помогают включить собственные резервы российской экономики".
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.