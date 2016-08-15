В ЕС обсудят подходы в вопросе продления санкций против России

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил дипломатический источник.

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В частности, такое обсуждение пройдет в рамках неформального заседания министров иностранных дел (Gymnich), которое состоится 2-3 сентября в Братиславе, столице Словакии, которая сейчас председательствует в ЕС. Для обсуждения вынесены вопросы: «Выполнение Минска и путь вперед».

По словам собеседника агентства, дискуссия будет сосредоточена на том, как продлить санкции против России, «какой должна быть философия такого продления». «Также эта дискуссия будет подготовкой для дальнейшего формального решения министров, которое будет принято позже», - добавил дипломат.

При этом он подчеркнул, что ныне существует необходимость «увидеть, какой является позиция государств-членов по этому вопросу и его привязки к Минскому процессу».

Как сообщал УНИАН, 21 июня Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции против России за ее действия в Украине.

1 июля ЕС утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности нефтью, газом и вооружением.