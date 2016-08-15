The New York Times: в тайной книге в Украине записаны все доходы главы кампании Трампа

В статье Эндрю Крамера, Майка Макинтайера, Берри Майера под названием "В тайной книге в Украине записаны все доходы главы кампании Дональда Трампа", опубликованной на сайте газеты The New York Times, пишется о том, что на зеленой улице, ведущей от Майдана Независимости в Киеве, находится офис, который в течение многих лет использовал глава кампании Дональда Трампа, Пол Манафорт, когда консультировал правящую политическую партию Украины. В мае его мебель и личные вещи все еще были там.

Здесь в столице Манафорт присутствует и в другом месте. Проверяя секретные записи, государственные следователи нашли его имя, а также названия компаний, с которыми он сотрудничал. Следователи пытаются распутать коррупционную сеть, которая, по их словам, использовалась для кражи украинских активов и влияния на выборы во время пребывания у власти клиента Манафорта, бывшего президента Виктора Януковича.

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В рукописных бухгалтерских книгах есть записи о $12,7 млн в нераскрытых наличных платежах, предназначенных для Манафорта от пророссийской политической партии Януковича, с 2007 по 2012 год, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Следователи утверждают, что выплаты были частью нелегальной "теневой" системы, среди участников которой были и должностные лица, ответственные за выборы.

Кроме того, прокуроры ведут расследование в отношении группы оффшорных подставных компаний, которые помогали членам внутреннего круга Януковича финансировать свой расточительный образ жизни, в том числе дворцовую резиденцию президента с частным зоопарком, полем для гольфа и теннисным кортом. Среди сотен запутанных сделок этих компаний была сделка на $18 млн по продаже украинских активов компании кабельного телевидения, созданной Манафортом и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким союзником президента Владимира Путина.

Принадлежность Манафорта к финансовым кругам в России и Украине была выявлена ранее. Одобрительные заявления Трампа в адрес Путина и аннексии Крыма, предположительная атака российских хакеров на серверы демократов – все это превращается в проблему для президентской кампании. Тем временем, проверка деятельности Манафорта позволила обнаружить новые подробности того, как в кулуарах он смешивал политику и бизнес и извлекал выгоду из влиятельных кругов, которые теперь оказались под пристальным вниманием нового правительства в Киеве.

Чиновники по борьбе с коррупцией говорят, что платежи, предназначенные для Манафорта, о которых ранее не сообщалось, находятся в центре их расследования, хотя им еще предстоит установить, получал ли он наличные на самом деле. Хотя Манафорт не является объектом отдельного расследования оффшорной деятельности, прокуроры говорят, что он должен был понимать последствия своих финансовых операций.

"Он понимал, что происходит в Украине", - сказал Виталий Касько, бывший высокопоставленный чиновник Генеральной прокуратуры в Киеве. "Любому здравомыслящему человеку должно было быть понятно, что клан Януковича, когда он пришел к власти, занимался коррупцией".

Касько добавил: "Невозможно представить себе человека, который посмотрел бы на это и сказал: "Все в порядке".

Манафорт не ответил на просьбу об интервью или письменные вопросы "The New York Times". Но его адвокат, Ричард Хайби, сказал, что Манафорт не получал "никаких наличных платежей", о которых говорят чиновники Антикоррупционного бюро.

Хайби также оспорил предложение Виталия Касько о том, что Манафорт поощрял коррупцию или был связан с людьми, которые были причастны к незаконной деятельности.

"Это подозрения, и, вероятно, большей частью политически мотивированные",- сказал Хайби, член вашингтонской юридической фирмы Miller & Chevalier. "Трудно уважать любые утверждения такого рода, которые высказывают, чтобы опорочить кого-то, не имея никаких доказательств, и мы отрицаем, что такие доказательства вообще существуют".

Таинственные платежи

События в Украине подчеркивают рискованный характер международного консалтинга, который был одним из основных видов деятельности Мнафорта с 1980-х годов, когда он перешел на работу к филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. До прихода в кампанию Трампа этой весной, наиболее известным из недавних клиентов Манафорта был Янукович, который – как и Маркос – был свергнут в результате народного восстания.

Перед тем как он бежал в Россию два года назад, Янукович и его "Партия регионов" в значительной степени полагались на советы Манафорта и его фирмы, который помог им выиграть несколько выборов. В течение этого периода, Манафорт не регистрировался в качестве иностранного агента в Департаменте юстиции Соединенных Штатов – такие требования предъявляют к тем, кто хочет влиять на политику США от имени иностранных клиентов. Хотя один из его посредников все же зарегистрировался.

Неясно, нуждалась ли деятельность Манафорта в подобной регистрации. Если она ограничивалась консультированием "Партии регионов" в Украине, тогда, вероятно, нет. Но он также работал над тем, чтобы улучшить имидж своего клиента на Западе и помог администрации Януковича подготовить отчет, оправдывающий преследование его главного конкурента, Юлии Тимошенко, в 2012 году.

В любом случае, при отсутствии регистрации – которая требует раскрытия информации об отправителях и сумах платежей, которые получает зарегистрированное лицо – компенсация Манафорта осталась загадкой. Тем не менее, тайник с документами, обнаруженными после падения правительства Януковича, может дать некоторые ответы.

Бумаги, известные в Украине как "черная касса", - это 400 страниц каракулей, взятых из книг, когда-то находившихся на третьем этаже в бывшей штаб-квартире "Партии регионов" на Липской улице в Киеве. В кабинете находились два сейфа, набитые 100-долларовыми купюрами, сказал Тарас Чорновил, бывший лидер партии, который также был получателем денег. В интервью он сказал, что однажды получил $10 000 "пачкой наличных денег" для поездки в Европу.

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"Это были наши наличные деньги", - сказал он, добавив, что он вышел из партии частично из-за опасений по поводу теневой деятельности. "Пачки денег лежали у них на столе, и у них были списки тех, кому их платить".

В заявлении Национального антикоррупционного бюро, получившего бухгалтерскую книгу, говорится, что имя Манафорта появляется в документах 22 раза за пять лет, сума платежей равна $ 12,7 млн. Цель выплат не ясна. Равно как и следствие, поскольку рукописные записи нельзя сравнить с банковскими записями, кроме того, пока не подтверждены подписи получателей.

"Пол Манафорт – один из тех, кто входит в список так называемой "черной бухгалтерии "Партии регионов", которую изучают следователи Национального антикоррупционного бюро Украины", говорится в заявлении. "Мы подчеркиваем, что присутствие имени Пола Манафорта в списке не означает, что он на самом деле получил деньги, потому что подписи, поставленные в колонке получателей, могут принадлежать другим людям".

Бухгалтерские записи внезапно появились в этом году. Сергей Лещенко, депутат парламента, заявивший, что получил частичную копию от источника, который он не назвал, опубликовал статьи расходов за шесть месяцев 2012 года на общую сумму $66 млн. В одном из интервью Лещенко сказал, что другой источник предоставил всю многолетнюю бухгалтерию Виктору Трепаку, бывшему заместителю главы СБУ. СБУ, в свою очередь, передала ее Национальному антикоррупционному бюро.

Государственное финансирование НАБУ зависит от программ помощи США и ЕС, между бюро и ФБР заключено соглашение об обмене доказательствами. У НАБУ есть полномочия на ведение расследования, но оно не может предъявлять обвинения подозреваемым. Субъект его расследования может стать частью уголовного дела только тогда, когда бюро передаст результаты расследования в прокуратуру – чего не произошло в случае Манафорта.

Индивидуальные выплаты, отраженные в бухгалтерских книгах, колебались от нескольких сотен до миллионов долларов. Среди записей 2012 года, есть платежи на сумму $67 000 за часы, $8,4 млн – владельцу рекламного агентства за работу для предвыборной кампании в том году.

"Это очень яркий пример того, как в Украине финансируются политические партии", - сказала Дарья Каленюк, исполнительный директор "Центра противодействия коррупции". "Пример очень грязной теневой экономики в Украине".

Оффшорные компании

Во время работы в Украине, Манафорт также пытался получить прибыль от коммерческих сделок, для которых были необходимы его связи, полученные за время политического консалтинга. По данным судебных дел, в одной из таких сделок участвовала сеть оффшорных компаний, которая, по информации следователей и независимых журналистов в Украине, использовалась для отмывания государственных денег и активов, предположительно похищенных приближенными правительства.

В сеть входили подставные компании, чьи конечные собственники были скрыты по законам оффшорных юрисдикций, в которых они были зарегистрированы, в том числе на Британских Виргинских островах, Белизе и Сейшельских островах.

В недавнем интервью, Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по делам о коррупции на высоком уровне, указал на открытый файл на своем столе, содержащий документы по одной из подставных компаний, Milltown Corporate Services Ltd., которая играла важную роль в покупке государством двух нефтяных вышек за $ 785 млн, что составляло примерно вдвое больше их реальной стоимости.

По его словам, "этот оффшор часто использовался окружением Януковича".

Роль оффшорных компаний в сделках с участием Манафорта всплыла из-за судебных дел на Каймановых островах и в федеральном суде Вирджинии, связанных с инвестиционным фондом, Pericles Emerging Markets. Манафорт и несколько партнеров учредили фонд в 2007 году, и его основным кредитором был Олег Дерипаска, российский магнат, которому Госдепартамент отказался выдать визу, по-видимому, из-за обвинений, связывающих его с российской организованной преступностью. Но он отрицает эти обвинения.

Дерипаска согласился вложить $100 млн, чтобы Pericles могли приобрести активы в Украине и Восточной Европе, в том числе активы регионального кабельного телевидения и компании Black Sea Cable. Но корпоративные записи и записи судебных дел показывают, что эта сделка не была прямой.

Активы компании The Black Sea Cable находились под контролем сменяющегося состава оффшорных компаний, которые ведут к сети Януковича, в том числе, в разное время, Milltown Corporate Services и двум другим компаниям, хорошо известным сотрудникам правоохранительных органов, "Monohold AG" и "Intrahold AG". Две эти компании получили контракты по завышенным ценам с государственной сельскохозяйственной компанией, а также приобрели бизнес-центр в Киеве с вертолетной площадкой на крыше, что облегчить Януковичу путь от его усадьбы до кабинета президента.

Спорные инвестиции

Позже Дерипаска скажет, что вложил $18,9 млн в Pericles в 2008 году, чтобы завершить приобретение компании Black Sea Cable. Но с тех пор запланированная покупка – в том числе, вопрос о том, у кого, в конечном итоге, оказались активы Black Sea Cable – стала предметом спора между Дерипаской и Манафортом.

В 2014 году Дерипаска подал судебный иск в суд на Каймановых островах, в попытке восстановить свои инвестиции в Pericles, которая сейчас не существует. Он также сказал, что за два года заплатил фонду около $7,3 млн комиссионных за управление. Дерипаска не ответил на просьбу о комментариях.

Адвокат Манафорта, Хайби, оспаривал данные сделки по покупке Black Sea Cable, которые содержались в документах, поданных Дерипаской на Каймановых островах. Хайби сказал, что российский олигарх видел детали окончательной сделки, которая предусматривала приобретение. Он отрицал, что Манафорт получал комиссию за управление от Pericles во время работы компании, но сказал, что один из партнеров Манафорта, Рик Гейтс, который также работает над кампанией Трампа, получил "номинальную" сумму.

Судебные документы показывают, что единственной сделкой Pericles была покупка Black Sea Cable.

Манафорт продолжал работать в Украине после краха правительства Януковича, помогая союзникам свергнутого президента и другим сформировать политический блок, который выступал против нового прозападного правительства. Некоторые из его помощников были в Украине в этом году. В документах украинской компании нет никаких признаков того, что Манафорт официально распустил местное отделение своей фирмы, Davis Manafort International, которым управляет давний помощник, Константин Килимник.

В старом офисе Манафорта на Софиевской улице, новые арендаторы сообщили о нескольких курьезных находках, по-видимому, оставленных в спешке. Среди них, рентгеновский снимок колена, подписанный Януковичем, возможно, в память о теннисных матчах между Манафортом и Януковичем, который публично говорил о травме колена, которая влияла на его игру.

Но есть еще одна вещь с автографом Януковича: клочок белой бумаги, с наброском площади Независимости, местом восстания 2014 года, которое привело к его свержению.