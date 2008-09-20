НСНУ предложит партнерам по НУ-НС образовать единую партию

Партия «Народный Союз Наша Украина» намерена в конце октября провести съезд своей политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член НСНУ, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

По его словам, один из вопросов, которое будет обсуждаться на съезде, это создание единой партии на базе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

По его словам, «Наша Украина» обратится с предложением об объединении в единую политическую силу ко всем своим партнерам по блоку и другим демократическим силам.

«Если нет, то это будет означать, что эти политические силы принимают решение самостоятельно развиваться и принимать участие в выборах», - сказал И.ВАСЮНИК.