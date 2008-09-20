События 2 сентября должны сплотить членов Нашей Украины

«Наша Украина» не получала от БЮТ никакого предложения о создании нового состава коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в интервью журналистам в перерыве заседания Политсовета «Народного Союза Наша Украина».

«Переговоры не ведутся», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что в понедельник несколько рабочих групп от «Нашей Украины» проведут переговоры со всеми политическими силам о формировании нового состава коалиции.

По словам Президента, на сегодня существует мнение, что «Наша Украина» «простит это уничтожение демократии, которое началось 2 сентября». При этом глава государства отметил, что сегодня во время заседания Политсовета он призвал членов «Нашей Украины» «держаться на принципах без торгов» и четко засвидетельствовать, что “это наши ценности, которые мы сдавать не будем».

В.ЮЩЕНКО убежден, что события, которые произошли 2 сентября, должны сплотить членов «Нашей Украины» и привести их к единому политическому проекту, который будет называться «Наша Украина».

«С этим политическим проектом мы должны провести переговорную кампанию, нужно говорить о выборах – избирательную кампанию. Мы говорим сейчас о воссоздании единого проекта «Наша Украина», лидером которого является Президент Украины», - сказал он.

Как сообщалось, 2 сентября депутаты БЮТ вместе с депутатами из Партии регионов и КПУ приняли законопроекты, которые, в частности, ограничивают власть Президента, и не проголосовали за резолюцию НУ-НС по Грузии.