Россия особенно ответственна за то, чтобы избежать эскалации в отношении Крыма – МИД Норвегии

Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде, реагируя на обвинения российской стороны против Украины в подготовке диверсионных акций в Крыму, сообщил украинский МИД в Facebook.

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«Норвегия солидарна с остальным мировым сообществом относительно международно-правового статуса Крыма. Крым есть и будет частью Украины. Аннексия Россией Крымского полуострова является нарушением международного права. Россия несет особую ответственность за избежание дальнейшей эскалации ситуации», - цитирует слова Бренде МИД Украины.

Министр иностранных дел Норвегии выразил озабоченность по поводу роста напряженности в отношениях между Россией и Украиной и призвал стороны воздерживаться от заявлений и шагов, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации.

Также, по информации МИД Украины, широкий отклик в норвежском обществе получило обращение посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка к украинцам на территории Норвегии и граждан Норвегии с просьбой распространять правдивую информацию о последней провокации РФ против Украины и призывом рассмотреть другие меры и инициативы в поддержку Украины.

Украинская община Норвегии планирует в центре Осло провести общественную акцию в поддержку Украины против действий агрессора.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил о бессмысленности и циничности обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

Секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму является еще одним элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

13 августа постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подчеркнул, что провокации России против Украины во временно оккупированном Крыму не достигли своей цели, учитывая реакцию на этот инцидент международного сообщества.

«Насколько мне известно из моих контактов и контактов моих коллег – абсолютно четко следует, что провокация не прошла на международном уровне. Вину на Украину никто не возлагает», – сказал дипломат.