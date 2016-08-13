Байден: ответственность за провокации в Крыму в полной мере лежит на России

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что собеседники обсудили текущую ситуацию безопасности, которая сложилась в связи с провокационными действиями российской стороны в оккупированном Крыму и эскалацией напряженности на Донбассе.

"Президент подчеркнул, что недавние фальшивые заявления России о террористической угрозе со стороны Украины в оккупированном Крыму являются гибридной провокацией и очередной попыткой оправдать дальнейшие агрессивные действия России и масштабные репрессии в Крыму, к которым прибегает оккупационная власть", - говорится в сообщении.

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Глава Украинского государства подчеркнул стремление Украины "избежать роста напряженности в связи с безосновательными обвинениями Москвы".

Джозеф Байден отметил усилия Президента Украины по поиску путей урегулирования ситуации. Он также подчеркнул, что американская сторона внимательно отслеживает все события вокруг крымской провокации, ответственность за которую в полной мере лежит на России.

"В этом контексте была отмечена важность не дать Москве использовать ситуацию по Крыму в качестве извинений за очевидное невыполнение ею Минских договоренностей", - сообщили в АП.

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Стороны согласились с важностью продолжения диалога в Нормандском формате.

Также Джозеф Байден подчеркнул неизменность позиции США относительно непризнания оккупации Крыма, а также очевидной необходимости сохранения санкций в отношении РФ.

"Петр Порошенко и Джозеф Байден договорились поддерживать постоянный контакт относительно дальнейшего развития ситуации, в связи с агрессивными действиями России", - отмечается в сообщении.