Байден: ответственность за провокации в Крыму в полной мере лежит на России
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что собеседники обсудили текущую ситуацию безопасности, которая сложилась в связи с провокационными действиями российской стороны в оккупированном Крыму и эскалацией напряженности на Донбассе.
"Президент подчеркнул, что недавние фальшивые заявления России о террористической угрозе со стороны Украины в оккупированном Крыму являются гибридной провокацией и очередной попыткой оправдать дальнейшие агрессивные действия России и масштабные репрессии в Крыму, к которым прибегает оккупационная власть", - говорится в сообщении.
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Глава Украинского государства подчеркнул стремление Украины "избежать роста напряженности в связи с безосновательными обвинениями Москвы".
Джозеф Байден отметил усилия Президента Украины по поиску путей урегулирования ситуации. Он также подчеркнул, что американская сторона внимательно отслеживает все события вокруг крымской провокации, ответственность за которую в полной мере лежит на России.
"В этом контексте была отмечена важность не дать Москве использовать ситуацию по Крыму в качестве извинений за очевидное невыполнение ею Минских договоренностей", - сообщили в АП.
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Стороны согласились с важностью продолжения диалога в Нормандском формате.
Также Джозеф Байден подчеркнул неизменность позиции США относительно непризнания оккупации Крыма, а также очевидной необходимости сохранения санкций в отношении РФ.
"Петр Порошенко и Джозеф Байден договорились поддерживать постоянный контакт относительно дальнейшего развития ситуации, в связи с агрессивными действиями России", - отмечается в сообщении.