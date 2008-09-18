Сегодня Тимошенко допрашивали "всего" 3 часа

Допрос премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Генеральной прокуратуре продолжался сегодня три часа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

«Допрос сегодня велся три часа. Не исключено, что Юлию Владимировну будут еще вызывать на допросы в Генеральную прокуратуру», - сказала М.СОРОКА.

В то же время пресс-секретарь премьера не уточнила возможную дату следующего вызова Ю.ТИМОШЕНКО в Генпрокуратуру Украины.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня во второй раз за последние полторы недели вызывали в Главное управление по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры для дачи показаний в качестве свидетеля по делу об отравлении в 2004 году Президента Виктора ЮЩЕНКО.

11 сентября Ю.ТИМОШЕНКО 5 часов давала следователям управления показания по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО.