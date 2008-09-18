Ющенко убедился в том, что Кабмин не уважает армию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что недостаточное финансирование Вооруженных Сил Украины демонстрирует пренебрежение к вопросам развития армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном среди представителей СМИ пресс-релизе о рабочей поездке главы государства в Ривненской области, где В.ЮЩЕНКО наблюдает за учениями механизированной бригады Сухопутных войск.

Президент считает, что в условиях того дефицита безопасности, который продемонстрировали недавние события в Грузии, процесс создания современной, боеспособной и эффективной армии приобретает особое значение. В связи с этим он констатирует, что в реформировании ВСУ был избран правильный курс. Оценивая проект госбюджета на 2009 год, который правительство передал в Верховную Раду, В.ЮЩЕНКО считает, что предусмотренное на развитие украинской армии финансирование является недостаточным.

Глава государства убежден, что расходы, предусмотренные проектом бюджета, не позволят остановить обвальное снижение уровня исправности вооружения и боевой техники, что негативно повлияет на боеспособность Вооруженных Сил.

Президент также замечает, что и в текущем году предусмотренное бюджетом финансирование развития ВСУ стало самым низким за все годы независимости.

Как отмечается в пресс-релизе, только на развитие вооружений, военной техники и инфраструктуры в следующем году нужно выделить не менее 5 млрд. грн. Выделяется же немногим более 1 млрд. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с проектом государственного бюджета, в 2009 году правительство планирует выделить Минобороны 17,4 млрд. грн. Потребность же в расходах военного ведомства на следующий год составляет 32,2 млрд. грн., или 2,5% от национального ВВП.