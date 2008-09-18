В БЮТ придумали, почему Ющенко не может распустить Верховную Раду

Заместитель председателя Верховной рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Президент не имеет права распустить парламент без проведения консультаций с руководством ВР и лидерами фракций.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО по поводу возможных действий Президента относительно роспуска Верховной Рады Украины VI созыва.

Вице-спикер парламента выразил удивление тем, что в украинском обществе и, в частности, в экспертной среде сформировалось ложное мнение о безусловном праве Президента своим Указом распустить Верховную Раду Украины при условии, если в течение одного месяца, в соответствии со ст. 83 Конституции Украины, в парламенте не будет сформирована коалиция депутатских фракций.

«В действительности законотворец четко прописал это как право, а не обязанность Президента. Это означает, что для того, чтобы конституционным путем принять это решение, В.ЮЩЕНКО должен учесть общественную, политическую и другие составные ситуации, сложившейся в Украине», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он обратил внимание на ст. 90 Конституции Украины, которая четко зафиксировала, что «решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается Президентом Украины после консультаций с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины».

«Следовательно, если такие консультации не состоятся, или, скажем, на них прибудут представители одной или только нескольких фракций парламента, это будет означать, что обязательное условие процедуры роспуска парламента, предусмотренное Основным Законом, не будет выполнено. А появление Указа Президента о роспуске парламента без выполнения этой нормы может толковаться как неконституционная деятельность Президента», - отметил заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что сегодня в дискуссии о досрочном прекращении деятельности парламента нужно принимать во внимание и тот факт, что в парламенте активно работает около 400 народных депутатов. «А потому, понятно, что инициатива Президента о досрочных выборах парламента, которую поддерживает только половина одной из пяти фракций и чуть более 10% украинского общества, выглядит, скорее всего, как попытка своеобразной узурпации власти. Если бы как минимум большинство Верховной Рады, а самое главное – большинство общества поддержало такую идею, тогда действия Президента были бы оправданными. Сегодня, когда Верховная Рада в 350-400 голосов принимает важные законопроекты, трудно понять необходимость досрочного прекращения ее полномочий», - убежден Н.ТОМЕНКО.

Он считает, что парламент, который сегодня достаточно эффективно работает, может действовать по меньшей мере до президентской избирательной кампании без формализации коалиции.