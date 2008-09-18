Москаль призывает Ющенко отобрать у Гриценко орден

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить указ о награждении председателя ВР АРК Анатолия ГРИЦЕНКО орденом «За заслуги» II степени, а также срочно созвать заседание СНБО для принципиальной оценки действий руководства автономии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона» со ссылкой на Г.МОСКАЛЯ.

“То, что вчера произошло в Верховной Раде Крыма (ВР АРК призвала Верховную Раду Украины признать независимость Абхазии и Южной Осетии – УНИАН), нарастало и должно было произойти обязательно. Причина в том, что те антигосударственные силы, которые до сих пор имеют большинство в ВР Крыма, не чувствуют никакого контроля со стороны центральной власти, и в том числе от Секретариата Президента и лично Президента Украины”, - сказал Г.МОСКАЛЬ.

По его мнению, награждение председателя ВР Крыма А.ГРИЦЕНКО орденом «За заслуги» II степени в июне 2008 года “стало пощечиной всем патриотическим силам в Крыму”.

“Наличие у крымского спикера государственной охраны Украины вызывает по меньшей мере удивление. От кого УГО охраняет Анатолия ГРИЦЕНКО?», - спрашивает народный депутат.

По его словам, аналогичный статус имеют председатели областных советов и руководители областных государственных администраций, однако они не имеют государственной охраны. “Как не имеют ее и ряд министров, в том числе министр внутренних дел, председатель Службы безопасности Украины, которые действительно являются носителями ценной информации, а их работа связана с конфликтными ситуациями, в том числе в криминальной среде. В то же время, когда МВД Украины стоит на государственных и проукраинских позициях, Президентом Украины и его Секретариатом блокируется назначение Николая ИЛЬИЧЕВА заместителем министра внутренних дел Украины. Следовательно, можно сказать о заступничестве руководства парламента Крыма со стороны Секретариата Президента, что и привело к полному шабашу и к произволу лично председателя ВР Крыма. И вчерашний инцидент является тому подтверждением”, - считает Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября сотрудники МВД пытались вручить председателю ВР Крыма А.ГРИЦЕНКО материалы о привлечении его к административной ответственности по п. «г» ч.1 ст.5 Закона Украины «О борьбе с коррупцией», и разъяснить его права и обязанности, предусмотренные ст. 268 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях». А.ГРИЦЕНКО от ознакомления с документами отказался, а во время выполнения работниками милиции этих процессуальных действий, он нанес телесные повреждения одному из понятых. Пострадавший госпитализирован в медицинское заведение Симферополя. Во время этого инцидента работники Управления государственной охраны препятствовали законным действиям сотрудников милиции по исполнению ими своих служебных обязанностей. По этому факту работниками милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.