Завтра КС озвучит долгожданное решение, которое уже никому не нужно

В пятницу, 19 сентября, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 17 сентября Решение по делу по конституционному представлению 105 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений частей шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины (дело о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, субъект права на конституционное представление - 105 народных депутатов - обратился в Конституционный Суд с ходатайством дать официальное толкование положений частей шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины в части официального толкования сроков или содержания понятий «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины», «прекращение деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины».

Авторы представления считают, что затронутые в нем вопросы имеют острую общественно-политическую актуальность.