Ющенко и боевые действия покажут в прямом эфире

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Ривненскую область, где посетит общевойсковой полигон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, на котором проводятся бригадные тактические учения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, речь идет о плановом мероприятии, которое В.ЮЩЕНКО как Верховный Главнокомандующий проводит с целью контроля выполнения Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на 2006-2011 годы.

В рамках поездки глава государства поприсутствует на тактических учениях 30-й отдельной механизированной бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Планируется, что глава государства будет наблюдать за тактическим эпизодом по форсированию водного препятствия подразделениями бригады во взаимодействии со средствами усиления и поддержки от ВВС, армейской авиации и аэромобильных войск. Также В.ЮЩЕНКО будет наблюдать за действиями механизированных подразделений во время боя в городе.

Кроме того, Президент будет наблюдать за этапом ведения боевых действий 30-й механизированной бригады с боевой стрельбой во взаимодействии со средствами усиления и поддержки от ВВС, армейской авиации и аэромобильных войск.

Прямую трансляцию этапа ведения боевых действий 30-й механизированной бригады с боевой стрельбой в 14.10 будут вести Национальная телекомпания Украины и «5-й канал».

На 15.25 запланирована встреча В.ЮЩЕНКО с представителями средств массовой информации. Прямую трансляцию встречи будут вести НТУ и «5-й канал».