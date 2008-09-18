Тимошенко: в Украине больше 300 структур по отмыванию НДС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым рассмотреть вопрос борьбы с теневыми структурами по отмыванию НДС на пленуме Верховного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на совещании с налоговиками.

Она подчеркнула, что будет обращаться к председателю ВС Василию ОНОПЕНКО с просьбой вынести этот вопрос на следующий пленум, который планируется провести в ноябре текущего года.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что таких структур на сегодняшний день в Украине насчитывается более 300.

«Больше 300 компаний масштабно грабят страну, а у нас, извините, какой-то в Пупенске суд практически дает индульгенцию им это делать», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, заместитель председателя ГНАУ Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что борьба с этими предприятиями идет, однако в некоторых случаях вызывает серьезные сложности, в частности, касающиеся работы судов.

«Уголовные дела возбуждены в отношении всех предприятий, и следственные действия проводятся в отношении всех, активы описаны у всех предприятий. Мы используем весь арсенал, который у нас есть, но по состоянию на сегодняшний день, я отмечал уже, эти процедуры попадают в судебное разбирательство и мы получаем судебные решения, которые запрещают нам осуществлять некоторые действия, и именно это позволяет пока еще этим предприятиям работать», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.