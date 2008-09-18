Гриценко считает восстановление коалиции нереальным

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает нереальным возобновление коалиции БЮТ и НУ-НС или присоединение к ней Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

«Я не вижу сейчас никакого шанса на возобновление коалиции НУ-НС и БЮТ или с Блоком Литвина. Слишком много сказано, слишком пламенно сожжены мосты друг за другом», - отметил он.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, сейчас остается только два варианта развития событий: или создание коалиции Партии регионов и БЮТ, или досрочные выборы.

При этом, по словам А.ГРИЦЕНКО, общение с депутатами разных фракций свидетельствует о том, что окончательное решение ни по одному из этих вариантов еще не принято.

Комментируя по просьбе корреспондента УНИАН заявление представителей НУ-НС о якобы существующей договоренности о коалиции между БЮТ и Партией регионов, А.ГРИЦЕНКО отметил, что «решение отсутствует, и именно поэтому идет такая информационная война и попытка кого-то вывести из психологического равновесия».