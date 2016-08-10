Скандальный судья Чаус ушел в отпуск до сентября

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель аппарата Днепровского райсуда столицы Наталья Назаренко.

Она отметила, что это внеплановая отпуск, который продлится с сегодняшнего дня до 1 сентября.

Читайте такжеВ Днепровском райсуде сообщили, что пойманный на взятке Чаус продолжает работу

Как сообщал УНИАН, 9 августа НАБУ разоблачило судью Днепровского районного суда Киева Чауса на получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

В то же время заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал, что Чаус не может быть задержан и взят под стражу из-за судейского иммунитета.

В САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.

Кроме того, задержанный 9 августа во время получения взятки скандальный судья Николай Чаус хранил деньги в банках - не в финансовых учреждениях, а в настоящих стеклянных банках.