Скандальный судья Чаус ушел в отпуск до сентября
Судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого накануне уличили в получении 150 тыс. долл. взятки, ушел в отпуск до 1 сентября.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель аппарата Днепровского райсуда столицы Наталья Назаренко.
Она отметила, что это внеплановая отпуск, который продлится с сегодняшнего дня до 1 сентября.
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Как сообщал УНИАН, 9 августа НАБУ разоблачило судью Днепровского районного суда Киева Чауса на получении взятки в размере 150 тысяч долларов.
В то же время заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал, что Чаус не может быть задержан и взят под стражу из-за судейского иммунитета.
В САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.
Кроме того, задержанный 9 августа во время получения взятки скандальный судья Николай Чаус хранил деньги в банках - не в финансовых учреждениях, а в настоящих стеклянных банках.