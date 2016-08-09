СМИ: Погоревший на взятке в $150 тысяч киевский судья оказался скандальным Чаусом

Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на адвоката Корбана Андрея Богдана.

"Господин Чаус, а я Вам когда-то говорил, что скоро бумеранг вернется! Очень буду рад видеть Вас на скамье подсудимых, а также в СИЗО. Надеюсь, что Вы будете смягчать свое участие путем раскрытия сообщников из той ОПГ, в которой у Вас роль исполнителя", - написал Богдан.

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Информацию, что задержанным судьей оказался Николай Чаус, Стране.ua подтвердили и сразу нескольких источников в судейских и адвокатских кругах.

Источники издания в адвокатуре Киева трактуют задержание Чауса как продолжение борьбы между НАБУ и группой нардепов от БПП Александра Грановского и Игоря Кононенко, которые, по данным СМИ, имеют значительное влияние на суды и Генпрокуратуру. Чаус считается судьей, приближенным к этой группе.

О задержании Николая Чауса на своей странице в Facebook также написал журналист Юрий Бутусов.

"Чаус известен как человек, который за деньги принимает любые незаконные решения. Во время Майдана Чаус принимал решения против Автомайдана и подлежал люстрации согласно закону, находится в списке на люстрацию Минюста", - говорится в сообщении Бутусова.

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По его словам, украинские власти не торопились люстрировать Чауса, потому что он выполнял политические заказы. "Именно Чаус принял суперскандальное решение, снял с розыска и запретил проводить следственные действия против криминального "авторитета" Юрия Иванющенко. Именно Чаус с многочисленными нарушениями процедуры принял решение о заключении под стражу Геннадия Корбана", - отметил Бутусов.

Во вторник вечером, 9 августа, в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро сообщили, что детективы НАБУ задержали судью Днепровского райсуда Киева за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

Правонарушение квалифицировано по ч.4. ст.368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. В данный момент продолжаются неотложные следственные действия", - отметили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, Высший совет юстиции, рассмотрев 18 февраля 2016 года дисциплинарное производство по выводам ВСК по проверке судей судов общей юрисдикции в отношении судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, решил отказать во внесении представления в Верховную Раду относительно его увольнения с должности судьи в связи с нарушением присяги.

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Производство открывалось по заявлению автомайдановца Константина Вальтищева, который был незаконно лишен водительского удостоверения на полгода.

Как отмечал адвокат Андрей Богдан, члены совета отказались учесть тот факт, что в 2012 году ВСЮ уже исследовал материалы восьми уголовных дел в отношении нарушений судьи.

Кроме вынесения незаконного решения против автомайдановця, Николай Чаус также "отличился" проведением более 30-часового судилища над одним из членов политсовета "Укропа" Геннадием Корбаном, во время которого были зафиксированы десятки нарушений.