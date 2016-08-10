"Деньги надо хранить в банках": Холодницкий показал, как одиозный судья Чаус оригинально хранил "доходы"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"На месте передачи взятки изъято вещественное доказательство – вот именно так некоторые служители Фемиды сохраняют коррупционные доходы", - прокомментировал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 9 августа НАБУ заявило о разоблачении судьи Днепровского районного суда Киева во время получения взятки в размере 150 тыс. долл. (около 3,7 млн грн).

Позже в СМИ появилась информация, что задержанным оказался скандально известный судья Николай Чаус, в частности, известный по делу лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана.

Сегодня же глава НАБУ Назар Холодницкий подтвердил, что задержанным оказался именно Чаус. При этом он констатировал, что сейчас уличенного на взятке судью невозможно взять под стражу из-за судейского иммунитета.