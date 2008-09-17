Ющенко собирается в США
17:21, 17 сентября 2008Политика
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Рабочий визит для участия в 63-й сессии Генассамблеи ООН
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует осуществить рабочий визит в США
Как сообщает официальный сайт главы государства, 22 сентября В.ЮЩЕНКО отбудет с рабочим визитом в США для участия в 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Во время визита Президент выступит на общих дебатах 63-й сессии Генассамблеи ООН и изложит позицию Украины по актуальным глобальным проблемам современности.
Планируется также проведение двусторонних встреч с главами делегаций других государств, встречи с представителями украинской общины, деловых кругов США, членами Атлантического Совета США.
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