Ющенко собирается в США

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует осуществить рабочий визит в США

Как сообщает официальный сайт главы государства, 22 сентября В.ЮЩЕНКО отбудет с рабочим визитом в США для участия в 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Во время визита Президент выступит на общих дебатах 63-й сессии Генассамблеи ООН и изложит позицию Украины по актуальным глобальным проблемам современности.

Планируется также проведение двусторонних встреч с главами делегаций других государств, встречи с представителями украинской общины, деловых кругов США, членами Атлантического Совета США.