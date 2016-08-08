Украина может получить летальное оружие после выборов президента США - Чалый

Об этом рассказал посол Валерий Чалый в интервью РБК-Украина.

Чиновник напомнил, что решение предоставить Украине летальные оборонные вооружения было принято в Конгрессе и демократами, и республиканцами. Но пока нет политического решения Белого дома.

Чалый сообщил, что в этом году США окажут максимальную поддержку за весь период независимости Украины – более $650 миллионов. Из них $335 миллионов будут выделены на безопасность и оборону Украины. В том числе $50 миллионов могут быть использованы на поставку вооружений оборонного типа. Посол не исключил, что вопрос поставки оружия Украине "может быть еще раз рассмотрен после выборов президента США".

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В интервью Чалый рассказал, что среди американских экспертов и политиков все больше преобладает мнение, что именно слабая Украина может спровоцировать Россию на дальнейшую эскалацию конфликта. Чиновник выразил мнение, что сильная Украина может привести к миру и это в интересах США.

"В целом, тему поставок летального вооружения от США я больше воспринимаю как некий сигнал, символ. Сейчас нужно мыслить стратегически и работать над совместным производством вооружений с помощью американцев в Украине", – подчеркнул Валерий Чалый.