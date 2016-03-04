Конгресс США намерен продолжить военную поддержку Украины

Об этом шла речь во время брифинга в пятницу в Вашингтоне с участием представителей украинской и американской властей, сообщает Посольство Украины в США.

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"Во время дискуссии (американские - УНИАН) конгрессмены заверили в поддержке Украины, в частности член Комитета по вопросам вооруженных сил Дункан Гантер проинформировал о состоянии рассмотрения законопроекта "О поддержке украинских военных", который он инициировал в Конгрессе", - отмечается в сообщении украинского диппредставительства.

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Кроме того, как отметили в Посольстве Украины в США, посол Валерий Чалый призвал Соединенные Штаты расширить программы тренировок, а также предоставление Украине оборонительной военной техники.

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Участники заседания также уделили особое внимание вопросу реагирования на информационные и кибер-угрозы.

Командующий силами НАТО Филипп Бридлав на днях заявил, что несколько недель тому назад подал рекомендации правительству США о предоставлении Украине летального оружия.