НАБУ угрожает привлечь собственный спецназ в случае угрозы блокирования работы бюро
В Национальном антикоррупционном бюро предупреждают, что в случае возникновения прямой угрозы блокирования работы бюро наличие собственных спецназовцев является гарантией сохранения порядка и обеспечения стабильной работы НАБУ.
Об этом говорится в заявлении бюро.
«При условии возникновения прямой угрозы блокирования работы НАБУ наличие собственного подразделения специальных операций является гарантией сохранения порядка, защиты данных и обеспечения стабильной работы бюро», - говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, сегодня следственно-оперативная группа ГПУ прибыла в НАБУ для проведения обыска.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что таким образом ГПУ проверяет информацию Службы безопасности Украины о незаконной прослушке НАБУ телефона лица, не имеющего отношения к уголовному делу.
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Представителям ГПУ были предъявлены документы, подтверждающие законность действий НАБУ, и разъяснено, что НАБУ не имеет полномочий для осуществления автономного прослушивания и пользуется мощностями СБУ, поэтому факты, приведенные в качестве основания для обыска, так же как и сведения, внесенные в ЕРДР в рамках данного производства, не соответствуют действительности.
При этом в НАБУ отметили, что «по состоянию на 14:00 действий, направленных на изъятие документов или обыск в кабинетах сотрудников или других помещениях бюро, со стороны работников ГПУ не совершалось».
В свою очередь Луценко также заявил, что вчера лично связался с руководителем НАБУ Артемом Сытником и предупредил о предстоящих обыски в ведомстве.