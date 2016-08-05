НАБУ угрожает привлечь собственный спецназ в случае угрозы блокирования работы бюро

Об этом говорится в заявлении бюро.

«При условии возникновения прямой угрозы блокирования работы НАБУ наличие собственного подразделения специальных операций является гарантией сохранения порядка, защиты данных и обеспечения стабильной работы бюро», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня следственно-оперативная группа ГПУ прибыла в НАБУ для проведения обыска.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что таким образом ГПУ проверяет информацию Службы безопасности Украины о незаконной прослушке НАБУ телефона лица, не имеющего отношения к уголовному делу.

Читайте такжеЛуценко допускает проведение обысков в СБУ в деле о незаконной "прослушке"

Представителям ГПУ были предъявлены документы, подтверждающие законность действий НАБУ, и разъяснено, что НАБУ не имеет полномочий для осуществления автономного прослушивания и пользуется мощностями СБУ, поэтому факты, приведенные в качестве основания для обыска, так же как и сведения, внесенные в ЕРДР в рамках данного производства, не соответствуют действительности.

При этом в НАБУ отметили, что «по состоянию на 14:00 действий, направленных на изъятие документов или обыск в кабинетах сотрудников или других помещениях бюро, со стороны работников ГПУ не совершалось».

В свою очередь Луценко также заявил, что вчера лично связался с руководителем НАБУ Артемом Сытником и предупредил о предстоящих обыски в ведомстве.