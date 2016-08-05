Генпрокуратура пришла с обыском в НАБУ - Холодницкий
13:53, 05 августа 2016Политика
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Генеральная прокуратура Украины решила провести обыск в Национальном антикоррупционном бюро.
В НАБУ проходят обыски / УНИАН
Об этом заявил глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает "112 Украина".
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Спикер НАБУ обещает официальный комментарий в ближайшее время.
По информации СМИ, следователи предъявили решение суда о проведении обыска. Основанием стало расследование о незаконном прослушивании сотрудниками НАБУ телефонных разговоров. Чьи разговоры прослушивали, не сообщается, поскольку НАБУ не пускает следователей. На место событий вызвали силовиков спецподразделения "Альфа".
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