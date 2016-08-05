Генпрокуратура пришла с обыском в НАБУ - Холодницкий

13:53, 05 августа 2016
Политика
1947 0

Генеральная прокуратура Украины решила провести обыск в Национальном антикоррупционном бюро.

УНИАН

Об этом заявил глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает "112 Украина".

Читайте такжеОнищенко снова не явился на допрос, НАБУ будет просить о принудительном приводе

Спикер НАБУ обещает официальный комментарий в ближайшее время.

По информации СМИ, следователи предъявили решение суда о проведении обыска. Основанием стало расследование о незаконном прослушивании сотрудниками НАБУ телефонных разговоров. Чьи разговоры прослушивали, не сообщается, поскольку НАБУ не пускает следователей. На место событий вызвали силовиков спецподразделения "Альфа".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter