В НАБУ опровергают изъятие документов Генпрокуратурой, ведомство работает в штатном режиме - заявление

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Антикоррупционного бюро, которое размещено в Facebook.

В частности, отмечается, что "сегодня, 5 августа, в здание Национального антикоррупционного бюро, по ул. В. Сурикова, 3, г. Киев, прибыла следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины с намерением провести обыск. Группу возглавляет начальник управления ГПУ по расследованию уголовных производств в сферах государственной службы и собственности Дмитрий Сус".

В подтверждение законности своих действий, говорится далее в заявлении, сотрудники ГПУ предъявили постановление суда. Основанием для обыска в постановлении было указано расследование уголовного производства от 22 апреля 2016 года по факту осуществления незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств, которое расследует Бюро.

Представителям ГПУ были предъявлены документы, которые подтверждают законность действий НАБУ, и разъяснено, что в соответствии с действующим законодательством, НАБУ не имеет полномочий для осуществления автономного прослушивания и пользуется мощностями СБУ, поэтому факты, приведенные в качестве основания для обыска, равно как и сведения, внесенные в ЕРДР в рамках данного производства, не соответствуют действительности.

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"Показательно, что данное производство было начато в апреле, сразу после того, как НАБУ инициировало активное обсуждение в публичной плоскости вопроса о предоставлении Бюро прав для автономного прослушивания. Три месяца дело «пролежало на полке», и теперь, когда соответствующий законопроект подготовлен, согласован и вынесен на рассмотрение Верховной Рады, следователи пришли в Национальное бюро с обыском. И еще один интересный момент – статья, по которой квалифицировано данное уголовное производство, не относится к компетенции подразделения, возглавляемого господином Сусом", - отметил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

По состоянию на 14.00 действия, направленные на выемку документов или обыск в кабинетах сотрудников или других помещениях Бюро, со стороны работников ГПУ не совершались.

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На время проведения обыска во избежание возможных провокаций для обеспечения правопорядка в здании была задействована группа спецназа НАБУ.

Информация, распространенная в некоторых СМИ, что на территории НАБУ якобы находится спецподразделение СБУ "Альфа", не соответствует действительности, отметили в пресс-службе.