Следователи проверяют информацию СБУ о "прослушке" лица, непричастного к уголовному делу - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня на брифинге в Киеве.

«В связи с уголовным производством, которое было возбуждено ГПУ еще в апреле, до моего назначения генпрокурором, происходит проверка информации СБУ о незаконном прослушивании телефона одного из граждан Украины, который не является фигурантом уголовного производства НАБУ», - заявил он.

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«Для того, чтобы установить обстоятельства незаконного прослушивания и ответственность работников то ли СБУ, то ли НАБУ, или же СБУ и НАБУ за незаконное прослушивание телефона данного гражданина, которое нарушает его конституционные права, сегодня за санкцией суда представители следствия ГПУ пришли в НАБУ», - объяснил Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня следственно-оперативная группа ГПУ прибыла в НАБУ для проведения обыска.

В Антикоррупционном бюро отметили, что основанием для обыска в постановлении суда было указано расследование уголовного производства от 22 апреля 2016 года по факту осуществления незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств, которое расследует Бюро.

В связи с этим представителям ГПУ были предъявлены документы, подтверждающие законность действий НАБУ, и разъяснено, что НАБУ не имеет полномочий для осуществления автономного прослушивания и пользуется мощностями СБУ, поэтому факты, приведенные как основания для обыска, равно как и сведения, внесенные в ЕРДР в рамках данного производства, не соответствуют действительности, заявили в антикоррупционном ведомстве.

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При этом в НАБУ подчеркнули, что «по состоянию на 14.00 действия, направленные на изъятие документов или обыск в кабинетах сотрудников или других помещениях Бюро, со стороны работников ГПУ не совершались».

Луценко ранее заявил, что вчера лично связался с руководителем Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и предупредил о предстоящих обысках в ведомстве.