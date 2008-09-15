Симоненко ответил Морозу: не о местах в ВР нужно думать

Социалисты хотят создать «Левый блок» для прохождения в парламент.

Об этом в интервью УНИАН сказал лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Он отметил, что «Левый блок» или «Левый фронт» «это не является какой-то предвыборной технологией».

П.СИМОНЕНКО сообщил, что КПУ направила открытое письмо лидеру Социалистической партии Украины Александру МОРОЗУ относительно того, чтобы они четко определились со своими позициями в частности, по НАТО, по «реабилитации бандеровцев».

По словам П.СИМОНЕНКО, «если КПУ проводят мероприятия против НАТО, то почему там нет социалистов, почему социалисты не принимают участие в мероприятиях, когда речь идет о проблемах уничтожения исторических и культурных памятников, а также не выступают против реабилитации бандеровцев».

«Сначала не о местах нужно думать в ВР и греть эти места, а заниматься конкретными делами, чтобы люди верили, что есть левые партии, которые защищают их интересы», - отметил П.СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября председатель СПУ А.МОРОЗ обратился к лидеру коммунистов П.СИМОНЕНКО с предложением объединить возглавляемые ими партии, а также другие политические силы левого направления в единый избирательный блок в случае проведения досрочных парламентских выборов.

В то же время лидер коммунистов Крыма, народный депутат Леонид ГРАЧ недавно выразил сомнение в необходимости для КПУ объединяться с Соцпартией, но при этом назвал возможным объединение левых сил Украины в единый блок.

По мнению Л.ГРАЧА, объединение левых сил должно проходить на основе трех принципов: антиНАТО, государственный статус русского языка и дружеские отношения с Российской Федерацией. При этом, отмечает Л.ГРАЧ, лидер Соцпартии А.МОРОЗ на главные вопросы не отвечает, поэтому коммунист сомневается в необходимости объединения КПУ и СПУ. «Зачем нам объединяться, не найдя ответа на эти вопросы? Чтобы его (лидера СПУ - УНИАН) из трясины вытянуть и на своих плечах занести в политику?», - сказал Л.ГРАЧ.