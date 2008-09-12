Нардепы НУ-НС и БЮТ не договорились об анекдоте про морг и реанимацию

Представители БЮТ и НУ-НС продолжают выяснять между собой, кто виноват в развале демократической коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на пресс-конференции народный депутат Украины Валерий ПИСАРЕНКО (фракция БЮТ) отметил, что на сегодня «никаких переговоров о создании коалиции с Партией регионов не ведется».

По его словам, вся ответственность за ситуацию «лежит на фракции НУ-НС», поскольку не «мы выходили из демократической коалиции».

По словам В.ПИСАРЕНКО, сегодняшняя ситуация ему напоминает «бородатый» анекдот о том, что пациента везут в морг, при этом он подает признаки жизни, но, несмотря на то, что его можно было бы еще спасти, врач приказывает все-таки везти его в морг. В.ПИСАРЕНКО отметил, что еще рано говорить о похоронах демократической коалиции.

В ответ народный депутат Украины Владислав КАСЬКИВ (фракция НУ-НС) отметил, что «хуже всего, когда есть такие врачи, когда уже человек умер, его везут в морг, а они говорят - давайте еще повезем в реанимацию».

Народный депутат Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов), который также присутствовал на пресс-конференции, отметил: «Я так счастлив, что мне не нужно обсуждать судьбу того мертвеца, которого везут то ли в морг, то ли на кладбище, то ли в реанимацию».

В то же время Ю.МИРОШНИЧЕНКО также отметил, что на сегодня еще не ведутся переговоры о создании коалиции между БЮТ и Партией регионов.