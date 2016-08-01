Фракция Ляшко в полном составе идет на допрос в ГПУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер политической силы Олег Ляшко.

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«Поздравляю с наступлением последнего летнего месяца. Наслаждайтесь теплом. А у нас рабочий день в разгаре. Всей фракцией едем на допрос в прокуратуру», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Ляшко заявил, что всех депутатов фракции Радикальной партии вызывают на допрос в Генпрокуратуру.

В ГПУ, в свою очередь, пояснили, что вызов на допрос связан с расследованием уголовного производства о заявлении Ляшко по поводу предложения неправомерной выгоды в размере 50 млн долл. за не поддержание представления ГПУ в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Клюева.