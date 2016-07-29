В ГПУ объяснили, почему вызвали на допрос всю фракцию Ляшко

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, данное заявление было сделано Ляшко и распространено средствами массовой информации 13 мая 2015 года.

К этому времени, несмотря на направленные в адрес Ляшко 20 (двадцати) повесток о вызове для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, указанные повестки им проигнорированы и о причинах неявки в орган досудебного расследования не сообщается.

Также в своем заявлении для СМИ Ляшко отметил, что неправомерную выгоду предлагали, как ему так и депутату его фракции. Поэтому органом досудебного расследования с целью допроса в качестве свидетелей вызвано всех народных депутатов Украины членов фракции «Радикальной партии Олега Ляшко».

Расследование осуществляется Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, всех депутатов фракции Радикальной партии вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер фракции Олег Ляшко.

«Фракцию Радикальной партии в полном составе вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру! Такого еще в истории украинского парламентаризма не было, чтобы всех депутатов оппозиционной фракции едва ли не ежедневно таскали на допросы», - написал он.

Ляшко прикрепил к сообщению фото письма от 15 июня от ГПУ в Аппарат парламента, где говорится о направлении для организации вручения 21 народному депутату от фракции Радикальной партии повесток с соответствующими сопроводительными письмами о вызове их для допроса в качестве свидетелей по уголовному производству от 14 мая 2015 года по факту предложения Ляшко неправомерной выгоды по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

О результатах вручения повесток прокуратура попросила сообщить до 3 августа.